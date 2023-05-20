Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,807.70
BTC/USDT
26,856.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ömer Olcay  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
'AK Parti, Türkiye'nin merkezine oturdu ve yeni bir merkez inşa etti'
Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, seferler aksadı

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 17 bin 400 konteynere 65 bin 255 depremzede yerleştirildi

Fethiye'de sahile 1000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek

Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet