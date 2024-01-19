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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin 216 kilometre açıklarında saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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