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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 10.07.2021
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.43'te ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.

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