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Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.08.2021
Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı saat 22.57'de ve 6,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,98 kilometre olarak ölçüldü.

Bilgilendirmeye göre, 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı da saat 23.42'de ve 22,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 34,87 kilometre olarak ölçüldü.

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