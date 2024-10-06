Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 24,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.