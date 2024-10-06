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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şaduman Türkay  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 24,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.

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