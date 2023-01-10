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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 10.01.2023
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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