Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.