Dolar
13.88
Euro
15.53
Altın
1,900.41
ETH/USDT
2,647.60
BTC/USDT
38,406.00
BIST 100
1,930.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyumda konuşuyor.
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sertaç Bulur   | 28.02.2022
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

'Erzurum 2022 Kış Tatbikatı' Konaklı Kayak Merkezi'nde başladı

Endonezya’daki 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 86'ya yükseldi

Türkiye Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderiyor

Türkiye Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderiyor
'Yaşam sinyal cihazı' çığ altında kalanların kurtarılma sürelerini kısaltıyor

'Yaşam sinyal cihazı' çığ altında kalanların kurtarılma sürelerini kısaltıyor
Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi