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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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