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Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

Alper Korkmaz  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

İstanbul

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

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