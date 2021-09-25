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Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde kestikleri ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu, Ali Cevahir Aktürk   | 25.09.2021
Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, şehitlikte çevre düzenlemesi yapan ekiplerin kestikleri ceviz ağacı, şehit mezarlarının üzerine devrildi.

Burada kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ağaç kesilmesine ve kesilen ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesine tepki gösterdi.

Çalışma yapan ekipler, tepkiler üzerine şehitlikten ayrıldı.

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