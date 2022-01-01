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Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Cihan Demirci   | 01.01.2022
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.


Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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