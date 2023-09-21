Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edirne
Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Sınır hattında çıkan yangında yaklaşık 9 dönümlük alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.