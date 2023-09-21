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Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gökhan Zobar  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne

Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Sınır hattında çıkan yangında yaklaşık 9 dönümlük alan zarar gördü.

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