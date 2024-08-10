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Edirne'de sera alanının devlet desteğiyle 500 dekara çıkarılması hedefleniyor

Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor.

Cihan Demirci  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Edirne'de sera alanının devlet desteğiyle 500 dekara çıkarılması hedefleniyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Vali Yunus Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

Üreticilerle sohbet eden Sezer, seralar hakkında bilgi aldı.

Sezer, AA muhabirine, Edirne'nin geçmişte seracılığın merkezi olduğunu söyledi.

Kentte son yıllarda sebze ve meyve üretimi noktasında büyük bir düşüş yaşadığını belirten Sezer, "Edirne'nin hem kendine hem de dış pazara, özellikle İstanbul'a hitap edebilecek hale gelmesi için seracılıkla ilgili projelerimizi hızlandırdık." dedi.

Sezer, ilkbaharda 40 üreticiye sera kurulumu yaptıklarını, ikinci etaba geçerek 30 sera daha kurmak için ihale gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sera kurulumunda üçüncü etaba geçeceklerini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 2-3 yıl içinde 500 dekar sera kurulumunu Edirne'de gerçekleştirmek. Şu an 100 dekar sera hedefimizi yakalamış durumdayız. Bunu da artırarak devam edeceğiz. Hedefimiz, çiftçilerimizin yıl içerisinde birden çok ürün elde edebilmesi ve Edirne'nin sebzecilik ve meyvecilikte geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir lokasyon haline gelmesi. Hem çiftçilerimizin kazanmasını istiyoruz hem de ilimizin kendi kendine yeten ve elde ettiği ürünleri pazarlayan bir il haline gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Sezer, Sazlıdere'de yetiştirilen biberin geçmişte İstanbul pazarına satıldığını belirterek, "Karaağaç zaten sebze ve meyvenin merkezi durumundaymış. Şimdi bunlar üzerine ağırlıkla gitmemiz ve projelerle bu alanları yeniden eski ihtişamlı dönemlerinize döndürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı.

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