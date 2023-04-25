Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu
Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman doluya dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şiddetli yağışa yakalanan kent sakinleri şemsiyelerle ya da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.