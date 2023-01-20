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Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Salih Baran   | 20.01.2023
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne

Hafta başından bu yana zaman zaman kuvvetlenen lodosun etkisindeki kentte, öğleden sonra aniden sağanak başladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi duraklarda, kimi dükkan tentelerinin altında, kimi de iş hanı ve pasajların içinde sağanağın dinmesini bekledi.

Sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintisine neden oldu, trafikte yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yarın öğlen tekrar etkili olması beklenen sağanağın, gelecek hafta sonuna dek aralıklarla etkisini göstereceği öngörülüyor.

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