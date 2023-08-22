Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edirne
Büyünlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Lalapaşa Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangında ormanlık alan ve bölgede arıcılık yapan bir üreticinin kovanları zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.