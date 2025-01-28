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Edirne'de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi

Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.

Cihan Demirci  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Edirne'de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Atatürk Bulvarı'nda bir motokuryenin kullandığı motosikletin arkasına tutunarak kaykay yapan kişi, AA kamerasınca görüntülendi.

Hem motokuryenin hem de kaykay yapan gencin kasksız olduğu görüldü.

Dengede durmaya çalışan motokuryenin seyir esnasında kaykaycıyı düşmemesi için tuttuğu da görüntüye yansıdı.

Bu durum sürücülerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

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