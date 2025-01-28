Edirne'de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi
Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.
Edirne
Atatürk Bulvarı'nda bir motokuryenin kullandığı motosikletin arkasına tutunarak kaykay yapan kişi, AA kamerasınca görüntülendi.
Hem motokuryenin hem de kaykay yapan gencin kasksız olduğu görüldü.
Dengede durmaya çalışan motokuryenin seyir esnasında kaykaycıyı düşmemesi için tuttuğu da görüntüye yansıdı.
Bu durum sürücülerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.