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Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Vatandaşlar sağanaktan yanlarındaki şemsiye ve poşetlerle korunmaya çalıştı.

Cihan Demirci, Özgür, Tiran, Ufuk Ertop, Fırat Keskinkılıç  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Edirne/Tekirdağ/Kırıkkale

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte çiseleme şeklinde düşen yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

Vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran sağanaktan yanlarındaki şemsiye ve poşetlerle korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar kapalı çarşılarda bazıları ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağmurun akşam saatlerine dek aralıklarla kuvvetli sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak etkisini gösterdi

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek "buğday mitingi" öncesinde alanda bekleyen vatandaşlar da sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşlar, miting alanı çevresindeki işyerlerinin tenteleri ile alanda kurulan çadırların altına girerek sağanaktan korunmaya çalıştı.

Trakya'da dolu etkili oldu

Trakya'da bazı yerlerde şiddetli dolu etkili oldu.

Edirne merkezde kuvvetli sağanak, kentin doğu kesimlerinde ise şiddetli dolu görüldü. İskender ve Habiller köyü, doludan etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde ise aniden başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Doluya hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ve binaların altlarına sığındı.

Şiddetli dolu nedeniyle trafikte seyir halindeki araçlar durdu, sürücüler yağışın bitmesini bekledi. Cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu ve sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde de dolu etkili oldu.

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