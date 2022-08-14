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Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 14.08.2022
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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