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Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hakan Mehmet Şahin   | 06.07.2022
Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri, AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter ile havadan, tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

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