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e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'ndan geçen yıl 4,2 milyar işlem yapıldığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı

Ankara

Dijital Dönüşüm Ofisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın 2024'te milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırdığına işaret edilerek, "e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 568 yeni hizmet açıldı, 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı, kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldı. 2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak 'Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da devam edileceği kaydedildi.

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