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Düzce'nin yaylalarında sessizlik hakim

Düzce'nin Kardüz, Pürenli ve Balıklı yaylaları, Valiliğin orman yangınlarının ardından aldığı kamp ve piknik ateşi yasağı gibi tedbirlerle sakin günler geçiriyor

Ömer Ürer   | 05.09.2021
Düzce'nin yaylalarında sessizlik hakim Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Düzce

Düzce'nin ilkbaharla yeşile bürünen Kardüz, Pürenli ve Balıklı yaylaları, Valiliğin aldığı yangın tedbirlerinin ardından sessizliğe büründü.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Kardüz, 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, yangın tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır sadece hayvancılık yapan yerleşik yaylacılara kaldı.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi iki metropolden her hafta sonu çadır kampı için gelen yüzlerce doğaseveri ağırlayan yaylalarda, Akdeniz'deki yangınların ardından ormana girişlerin yasaklanması, kamp ve piknik ateşine izin verilmemesi gibi kuralların getirilmesiyle sakinlik hakim oldu.

"Ormanlar bizim ciğerlerimiz, korumamız gerek"

Pürenli Yaylası'nda yaşayan Şerafettin Turhan (75), AA muhabirine, tedbirlerin ardından yaylanın sakinleştiğini söyledi.

Ziyaretçilerin gelmemesinin kendilerini üzdüğünü ancak alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Turhan, "Gelenler bize hal hatır soruyordu, bu açıdan biraz üzülüyoruz ama devletimizin almış olduğu tedbirlere uymak lazım." dedi. 

Orman yangınlarını televizyondan izlerken çok üzüldüklerini, adeta içlerinin yandığını anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Ormanlar bizim ciğerlerimiz, korumamız gerek. Alınan tedbirlere sevindik ama burada yalnız kalıyoruz. Vatandaşlar ziyarete gelmediği zaman içimiz buruk kalıyor. 1988 yılından beri yayladayım. 2007'de beyin felci geçirdim. Kurtulmam mümkün değildi ama yaylanın sayesinde kurtulduk çok şükür. En büyük sorunlarımızdan biri çöp. Çöp de yangına neden oluyor. Bu yüzden tedbirler kalkınca vatandaşlardan isteğimiz, çöplerini lütfen temizlesinler, ciğerlerimiz yanmasın." 

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