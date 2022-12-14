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Gündem

Düzce'nin üzerini sis tabakası kapladı

Düzce'de dağların arasından süzülen sis, güzel manzara sundu.

Cem Ali Kuş, Sefer Demir   | 14.12.2022
Düzce'nin üzerini sis tabakası kapladı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy, Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Dağların üzerine çökerek adeta denizi andıran sis tabakası, dron ile görüntülendi.

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