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Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 23.11.2022
Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.

Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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