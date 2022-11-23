Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.
Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.