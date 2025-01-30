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Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı

Düzce'de İtfaiye Müdürlüğünce fermuar sistemi tatbikatı gerçekleştirildi.

Ahmet Çelik  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı

Düzce

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, acil durum servis araçlarının olay yerine daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak ve sürücülerin fermuar sistemine uyup uymadıklarını görmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerin seçildiği tatbikat, D-100 kara yolu Çoban mevkisinden başlayıp hal kavşağında sona erdi.

İtfaiye ekipleri, senaryo gereği yangın ihbarının ardından 4 kilometrelik mesafeye 3 dakikada ulaştı. Tatbikatta trafikteki sürücülerin, fermuar sistemini uygulayarak itfaiyeye yol verdiği görüldü.

Tatbikat, araç içi kamerası ve dronla kaydedildi.

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