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Düzce'de su baskınlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce'de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ömer Ürer  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Düzce'de su baskınlarında mahsur kalanlar kurtarıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Konuralp bölgesinde yer alan bir kum ocağında Asar Deresi'nin taşması nedeniyle 5 işçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, botla işçilerin yanına ulaştı.

İşçileri bota bindiren ekipler, güvenli alana getirdi.

D-100 kara yolu Küçük Melen mevkisindeki alt geçitte biriken suda ise birçok sürücü araçlarıyla mahsur kaldı.

Sürücüler, çevredeki vatandaşlar ve gönüllü kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Asar köyünde de bir vatandaş, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanını kendi çabalarıyla kurtardı.

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