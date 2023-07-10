Dolar
26.09
Euro
28.57
Altın
1,915.42
ETH/USDT
1,863.40
BTC/USDT
30,200.00
BIST 100
6,260.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı

Düzce'de sağanağın ardından debisi yükselen dere yatağındaki tek katlı ev ve ahır yıkıldı.

Ömer Ürer  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı

Düzce

Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.

Debisi yükselen akarsuyun yakınındaki Kadir Efiloğlu'na ait tek katlı ev ile ahır, şiddetli akıntıya dayanamayarak yıkıldı.

Ailenin, yetkililerin yaptığı uyarılar dolayısıyla ikametten çıkmış olmasının, can kaybını önlediği olayda, eşyalar sel sularına kapıldı veya enkaz altında kaldı.

Ev ve ahırın yıkıldığı anlar, aile üyelerinden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, darbe davalarıyla ilgili istatistikleri paylaştı
Altun: Herhangi bir kutsala yapılan nefret dolu eylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez
Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı
AFAD: Kastamonu'da sağanak ve su taşkınları nedeniyle 13 ev tahliye edildi
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı

Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı

Hindistan'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 28'e yükseldi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sağanak, göçük ve toprak kaymasına neden oldu

Zonguldak'ta selle denize sürüklenen atıklar limanda kirliliğe neden oldu

Zonguldak'ta selle denize sürüklenen atıklar limanda kirliliğe neden oldu
New York'ta meydana gelen sellerde 1 kişi öldü

New York'ta meydana gelen sellerde 1 kişi öldü
Pakistan'da Hindistan'ın neden olduğu sel nedeniyle 224 kişi tahliye edildi

Pakistan'da Hindistan'ın neden olduğu sel nedeniyle 224 kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet