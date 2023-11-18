Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,966.00
BTC/USDT
36,708.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Göksel Cüneyt İğde, Soner Şen  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce

İl genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış, Akçakoca ilçesinde taşkınlara yol açtı.

Tarihi Ceneviz Kalesi yolunda oluşan su birikintisinde mahsur kalan iki otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı.

Sağanağın devam ettiği ilçede sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzonspor taraftar derneklerinden Filistin'e destek yürüyüşü
Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu
41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin haklı Filistin davasına desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor
Düzce'de sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Başkentte sağanak etkili oldu

Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu

Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu
Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet