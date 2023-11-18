Düzce'de sağanak etkili oluyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce
İl genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış, Akçakoca ilçesinde taşkınlara yol açtı.
Tarihi Ceneviz Kalesi yolunda oluşan su birikintisinde mahsur kalan iki otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı.
Sağanağın devam ettiği ilçede sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.