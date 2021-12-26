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Düzce'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ömer Ürer   | 26.12.2021
Düzce'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Düzce

D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat ve sevkiyat bölümüne de sıçradı.

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara AFAD ve gönüllüleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) de destek verdi.

Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

"İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı"

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz Doğanlı köyünde bulunan ülkemizin önemli mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız, çevre illerden gelen destek ekiplerle yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun."

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