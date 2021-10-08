Dolar
8.96
Euro
10.36
Altın
1,757.36
ETH/USDT
3,635.00
BTC/USDT
54,489.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Düzce'de ecdat yadigarı asırlık camiler, gönüllü gençler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Cem Ali Kuş   | 08.10.2021
Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde 1323'te Orhan Gazi döneminde çivi çakılmadan çantı tekniğiyle yapılan Orhangazi Camisi ile Hemşin köyünde 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi'nde temizlik çalışması yürüttü.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ibadethanelerin temizlenmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler örnek davranışlarıyla takdir topladı.

Kentte birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan gençler, süpürge ve bezlerle camileri temizledi.

Gençler, dezenfeksiyon çalışmasıyla da camilerde en küçük noktaya kadar temizlik yaparak dayanışma örneği sergiledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, hafta boyunca tarihi camiler ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ecdadın eserlerini korumaya çalıştıklarını belirten İnce, "Yaptıklarımız birer gönüllülük faaliyeti. Buraya gelen gençlerimiz aslında bir farkındalık oluşturuyorlar ve kendi gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Biz de bu çabayı görünce çok mutlu oluyoruz. Gençlerimizden her zaman bu tarz faaliyetler bekliyoruz. Bizim faaliyetlerimize de katılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ecdat yadigarı camiler yıllara meydan okuyor

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğe sahip Orhan Gazi Camisi, mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Caminin bahçesinde, Osmanlı dönemine ait mezar taşları göze çarpıyor.

Alt kısmı yığma taşlarla üstü ahşaptan inşa edilen cami, inanç turizminde önemli bir konumda bulunuyor.

Cuma Camisi de çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla ilgi çekiyor.

Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami, aynı zamanda ibadet turizmi açısından uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti
Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı
Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

Benzer haberler

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Milli halterci, Tokyo 2020 dönüşü ayağının tozuyla 3 altın madalyaya uzandı

Bakıma muhtaç sokak hayvanlarını iyileştirip sahiplendiriyorlar

Bakıma muhtaç sokak hayvanlarını iyileştirip sahiplendiriyorlar
Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için köpekle rafting yaptı

Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için köpekle rafting yaptı
Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı