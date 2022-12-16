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Düzce'de depremin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçelerden olan Cumayeri'nde yıkım işlemleri ve konteyner yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

İsa Keleş   | 16.12.2022
Düzce'de depremin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor Fotoğraf: İsa Keleş/AA

Düzce

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AA muhabirine, yaşanan depremin üzerinden 20 günü aşkın bir süre geçtiğini anımsatarak, bir daha böyle büyük depremler yaşanmaması dileğinde bulundu.

Depremde can kaybı yaşanmamasının en büyük sevinçleri olduğunu vurgulayan Koloğlu, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız ve göçük altında kalan vatandaşımız olmadı ama maddi hasarımız var. Düzce ve ilçelerinde olduğu gibi Cumayeri'nde de hasarlarımız var. Cumayeri'nde şu anda ağır hasarlı olarak 63 binamız var. Bunlardan 3'ü cami. Geri kalanları ise vatandaşlarımıza ait binalar. Merkezde 22 bina, geri kalan hasarlı binalarımız da köylerimizde." dedi.

Depremin izlerinin silinmesi konusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Koloğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki çalışmalarımız neredeyse bitmek üzere diyebiliriz. Depremin izlerini silme konusunda ağır hasarlı binaların kaldırılması yenilerinin yapılması noktasından çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehir merkezimizde çadır kentimiz vardı onlar tamamen kaldırıldı. Kızılay ve diğer kurumların getirmiş olduğu ikram ve yemek konusunda çadır ve araçlar vardı onalar da gitti. Şu anda mevcutta çok az çadırlarımız var. Ağır hasarlı binalarımızın önerine kurulan yaklaşık 20 civarında konteyner mevcut. Cumayeri'ni genel olarak gezdiğimiz zaman depremin etkilerinin hemen hemen tamamının ortadan kalktığını görebilirsiniz."

Koloğlu, devletin, depremin ilk gününden bu yana vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, "Devlet büyüklerimiz milletimizin yanında olduklarının güvencesini verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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