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Düzce Ovası sisle kaplandı

Ömer Ürer  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Düzce Ovası sisle kaplandı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı. Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği ovaya, sabah sis bastırdı.

Sis nedeniyle Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesi düştü.

Ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmazken, görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.

Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, havadan görüntülendi.

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