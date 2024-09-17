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Duayen ressam Mustafa Ayaz vefat etti

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen sanatçılarından ressam Mustafa Ayaz, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Duayen ressam Mustafa Ayaz vefat etti

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ayaz'ın cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Resme adanan ömür

1938'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kabataş köyünde doğan Ayaz'ın çocukluğu, yoksulluk ve hastalıklarla geçtiğinden ilkokula 10 yaşında başladı. 1953'te Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ortaokul son sınıfta resim yeteneğiyle hocalarının dikkatini çeken Ayaz, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümü sınavlarını kazandı.

Mezuniyetinin ardından bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960'ta Gazi Eğitim Enstitüsünün resim bölümüne girdi ve buradan 1963'te mezun oldu. Ayaz, sonrasında 3 yıl Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı.

1966'da Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümü asistanlık sınavını kazanan ve 1984 yılına kadar burada resim hocalığı yapan Mustafa Ayaz, 1984'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçti ve 1987'de emekli oldu.

Ayaz, 1988'den beri kendi atölyesinde resim sanatını sürdürerek, yurt içinde 60'ı aşkın kişisel sergi açtı ve 19 ödül kazandı.

Sanatçı, Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede karma sergi ve bienallere katıldı. Mustafa Ayaz'ın 400'den fazla eseri yabancı ülke koleksiyonlarında, 4 bine yakını da yerli koleksiyonlarda bulunuyor.

Ankara'nın Balgat semtinde 2007'de kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi'nde sanatçının 1960-2020 yılları arasında yaptığı eserleri sergileniyor.

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