Domaniç Dağları'nda kar etkili oldu
Kütahya ile Bursa il sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağdı.
Kütahya
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla Geçidi mevkisi gece başlayan yağışla beyaz örtüyle kaplandı.
Domaniç-İnegöl kara yolunda etkili olan kar ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Trafik ekipleri, bölgeyi kullanan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.