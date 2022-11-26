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Domaniç Dağları'nda kar etkili oldu

Kütahya ile Bursa il sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağdı.

Serdar Yiğit   | 26.11.2022
Domaniç Dağları'nda kar etkili oldu Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla Geçidi mevkisi gece başlayan yağışla beyaz örtüyle kaplandı.

Domaniç-İnegöl kara yolunda etkili olan kar ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, bölgeyi kullanan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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