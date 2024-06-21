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Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kırklareli'nde geçen hafta etkili olan dolunun 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araca zarar verdiği tespit edildi.

Özgün Tiran  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Dolunun etkili olduğu Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Kentte 14 Haziran Cuma günü Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde etkili olan dolu yağışının ardından AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleriyle jandarma ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Ekipler çalışmalarında, 150 dekar tarım alanında buğday, ayçiçeği, üzüm bağı, arpa, mısır, çavdar, şeker pancarı ile meyve bahçelerinde zarar oluştuğunu tespit etti.

Ayrıca, 236 konut ile 100 aracın zarar gördüğü belirlendi.

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