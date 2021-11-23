Dolar
12.95
Euro
14.56
Altın
1,787.51
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,784.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Tuğba Yardımcı   | 23.11.2021
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 772 bin 440'a ulaştı
Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı
Almanya'da son 24 saatte 45 bin 326 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Görevi bitmesine rağmen tayin istemeyen Samet öğretmen köylünün gönlünde taht kurdu

Trabzonsporlu Berat Özdemir: A Milli takıma davet aldığım gün çok heyecanlandım

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğa inanıyor

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğa inanıyor
İsmini Trabzon'dan alan meyve kadınların elinde değerleniyor

İsmini Trabzon'dan alan meyve kadınların elinde değerleniyor
Karadenizli kadınlar kış hazırlıklarını sürdürüyor

Karadenizli kadınlar kış hazırlıklarını sürdürüyor