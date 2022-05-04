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Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Esin Işık   | 04.05.2022
Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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