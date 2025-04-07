Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinden sonra batıda, öğle saatlerinde ise doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.