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Doğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde yarın kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Neriman Senanur Torun  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Doğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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