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Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar devam ediyor.

Günay Nuh, Anıl Aydın, Yunus Hocaoğlu, Hüseyin Demirci, İsmail Kaplan   | 21.01.2023
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Erzurum'da şadırvan ve çeşmelerin çevresi ile kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 30, Sarıkamış'ta 18 ve Konaklı'da 12 santimetre ölçüldü.

Ardahan

Kentte soğuk hava ve sis etkili oldu.

Sis ve soğuk nedeniyle bitkilerde kırağı oluşan kentte, akar suların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, dere ve göletler buzla kaplandı.

Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve "Uçan Su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü buzla kaplandı. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ziyaretçilerine farklı görsel sunuyor.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili olurken bir çok sulak alan buz tuttu.

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