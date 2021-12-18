Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,887.50
BTC/USDT
46,431.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi karşılama törenine ve aile fotoğrafı çekimine katılıyor
logo
Gündem

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam edecek.

Yunus Hocaoğlu   | 18.12.2021
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Iğdır ve çevresinden karla karışık yağmurlu olması beklenen yağışların, bölgenin diğer yerlerinde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan ve Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da derece 2 ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 5, Ağrı'da 3, Erzurum ile Ardahan'da 2 ve Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 60, Ergan'da 29 ve Sarıkamış'ta 22 santimetre ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
DSÖ Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi
Sağlık Bakanlığından 'son kullanma tarihi geçmiş aşı' iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış boyunca 1000 araçla sahada olacak

Toros Dağlarında kar yağışının başlamasıyla Yörükler sahil kesimine göçe başladı

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren yurt genelinde düşecek

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren yurt genelinde düşecek
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor