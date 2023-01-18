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Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muhammet Mutaf, Günay Nuh   | 18.01.2023
Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Erzurum

Erzurum'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 38, Konaklı'da 10 santimetre ölçüldü.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 12, Erzurum'da 7, Iğdır ve Ağrı'da 6, Erzincan'da ise 1 derece ölçüldü.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Kars'ta ise dereler ve göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, birçok sulak alanın yüzeyi buzla kaplandı.

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Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu

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