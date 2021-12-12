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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Selami Küçükoğlu   | 12.12.2021
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgede sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 15, Ağrı'da 10, Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 3 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 6, Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

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