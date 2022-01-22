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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Abdullah Söylemez, Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hüseyin Yıldız, Muhammet Mutaf, Sidar Can Eren   | 22.01.2022
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Erzurum

Erzurum'da araçların camları ve ağaçların dalları buz tuttu.

Buzlanma dolayısıyla sürücülerin yollarda, yayaların ise kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, ekiplerinin karla mücadele ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Kentte dün gece etkili olan soğuk havanın ardından sabah bazı araçlar çalışmadı. Araç sahipleri akü takviyesi yaparak araçlarını çalıştırabildi.

Ağrı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 derece ölçüldüğü Ağrı'da ise buzlanmalar oluştu.

Şehir mezarlığı ve Yolluyazı köyündeki kayalıklarda buz sarkıtlarının uzunluğu yaklaşık 6 metreyi buldu.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, nehir ve dereler tamamen buzla kaplandı.

Araçları donan tır sürücüleri de yakıt depolarının altında ateş yaktı.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle şehrin dışına çıkarıyor.

Iğdır, Ardahan, Kars ve Tunceli

Ardahan, Kars, Tunceli ve Iğdır'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentlerde, bazı araçlar da dondu.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

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