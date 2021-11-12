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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yunus Hocaoğlu   | 12.11.2021
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 6, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Erzincan'da 2 ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Ağrı'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.




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