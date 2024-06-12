Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de eğitim yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında TCG Heybeliada korvetimiz, TCG Doğanay denizaltımız ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS Babur korvetinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de eğitimler icra edildi." ifadesi kullanıldı.
TURGUTREİS-9 Tatbikatı kapsamında; TCG HEYBELİADA korvetimiz, TCG DOĞANAY denizaltımız ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS BABUR korvetinin katılımıyla Doğu Akdeniz’de eğitimler icra edildi. @dgprPaknavy @MSB_ASFAT#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/LlSSRROotc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2024
Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.