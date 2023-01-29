Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.12'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.