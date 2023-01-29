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Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 29.01.2023
Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.12'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.

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