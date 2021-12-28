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Doğa harikası Üçkaya Gölü buzla kaplandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan Üçkaya Gölü tamamen dondu.

Hüseyin Yıldız   | 28.12.2021
Doğa harikası Üçkaya Gölü buzla kaplandı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı

Iğdır

Etrafını kaplayan meyve ağaçları, sazlıklar ve doğal bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini cezbeden Üçkaya köyündeki göl, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk nedeniyle buzla kaplandı.

Kar ile beyaza bürünen yaklaşık 1500 rakımdaki göl ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Doğa harikası göl ile 11 bin metrekare alana sahip çevresindeki kış manzarası drone ile görüntülendi.

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