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DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili "asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Fatma Nur Candan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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