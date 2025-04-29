Dolar
38.52
Euro
44.03
Altın
3,320.99
ETH/USDT
1,797.50
BTC/USDT
94,283.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan, "Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentinde bir meydanda Ezidi kadınların teşhir edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
DMM, İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Ortak Bildirisi yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheliye tutuklama talebi
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
Aydın'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Benzer haberler

TBMM heyeti, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin UAD'de yapılacak sunum için Lahey'e geldi

TBMM heyeti, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasına ilişkin UAD'de yapılacak sunum için Lahey'e geldi

Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti

DMM, İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

ABD, İran'la nükleer müzakerelerinde zamanın "kısıtlı" olduğu mesajını verdi

ABD, İran'la nükleer müzakerelerinde zamanın "kısıtlı" olduğu mesajını verdi
İsrail'in UNRWA'yı yasaklanmasına ilişkin UAD'de sunum yapacak Dışişleri heyeti Lahey'de

İsrail'in UNRWA'yı yasaklanmasına ilişkin UAD'de sunum yapacak Dışişleri heyeti Lahey'de
UAD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin duruşmalarında, Gazze'ye yardımların kasıtlı engellendiği vurgusu

UAD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin duruşmalarında, Gazze'ye yardımların kasıtlı engellendiği vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet